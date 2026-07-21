Kastamonu\'da Uyuşturucu Operasyonu: 5 Gözaltı

Kastamonu'da jandarma ekipleri tarafından düzenlenen uyuşturucu operasyonlarında 5 şüpheli gözaltına alındı.

Edinilen bilgiye göre, Kastamonu İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince "uyuşturucu madde imalatı ve ticareti" yapan şahıslara yönelik 13-19 Temmuz tarihleri arasında gerçekleştirilen operasyonlarda, 28 gram skunk, 12,5 gram metamfetamin, 4 adet uyuşturucu madde içme aparatı, 24 adet sentetik ecza hapı, 1 adet pürmüz tipi çakmak, 1 adet hassas terazi, 2 adet cep telefonu, 2 adet SIM kartı, uyuşturucu ticaretinden elde edildiği değerlendirilen 62 bin 540 TL nakit para ele geçirildi.

Operasyonlarda gözaltına alınan 5 şüpheli hakkında adli işlem başlatıldı. - KASTAMONU