Kastamonu\'da Uyuşturucu Operasyonu: 6 Gözaltı

Kastamonu'da polis ekipleri tarafından gerçekleştirilen iki farklı uyuşturucu operasyonunda 6 kişi gözaltına alındı.

Edinilen bilgiye göre, Kastamonu İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ile Asayiş Şube Müdürlüğüne bağlı Motosikletli Polis Timleri tarafından gerçekleştirilen 2 farklı uyuşturucu operasyonunda, 114,20 gram bonzai, 0,83 gram A.M. bonzai ham maddesi, 10 adet sentetik ecza hapı, 1 adet hassas terazi, 3 adet uyuşturucu madde kullanımında kullanılan cam düzenek, uyuşturucu madde seyreltmede kullanılan 120 mililitre aseton, 1 adet ruhsatsız yivsiz av tüfeği ve bu tüfeğe ait 9 adet kartuş, 2 adet tarihi eser niteliği taşıyan obje, suçtan elde edildiği değerlendirilen 5 bin 595 TL para ele geçirildi.

2 operasyonda 6 şüpheli gözaltına alındı. Şüphelilerin işlemlerinin devam ettiği öğrenildi. - KASTAMONU