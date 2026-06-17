Kastamonu'da Uyuşturucu Operasyonu: Hapis Cezası Talebi - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

Kastamonu'da Uyuşturucu Operasyonu: Hapis Cezası Talebi

Kastamonu\'da Uyuşturucu Operasyonu: Hapis Cezası Talebi
17.06.2026 11:41
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Kastamonu'da yapılan uyuşturucu operasyonunda 5 sanığa 15-22 yıl hapis cezası talep edildi.

Kastamonu'da düzenlenen uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan sanıkların, 15 yıldan 22 yıla kadar hapis cezası talep edildi.

Edinilen bilgiye göre, Kastamonu İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından, il merkezinde baz istasyonlarının olduğu bölgeye operasyon düzenlendi. Operasyonda yapılan üst ve ikamet aramasında 5 bin 447 adet sentetik ecza hapı, 29,83 gram skunk, 1 adet ecstasy, 1 adet hassas terazi ve çok sayıda kilitli poşet ele geçirildi.

Operasyonda B.S., Y.S., Ö.T., H.E. ve C.T. gözaltına alındı. Emniyetteki işlemlerinin ardından adli makamlara sevk edilen B.S., Y.S., Ö.T. ve H.E. tutuklandı, C.T. ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Kastamonu Ağır Ceza Mahkemesi'nde sanıklar hakkında, 'uyuşturucu veya uyarıcı madde ticareti yapma veya sağlama' suçundan açılan dava görülmeye devam etti. Duruşmaya tutuklu sanıklar B.S., Y.S., Ö.T. ve H.E. ile tutuksuz yargılanan C.T. ve avukatlar katıldı. Duruşmada cumhuriyet savcısı mütalaasını açıklayarak, 'uyuşturucu ticareti yapma' suçundan tutuklu sanıklar B.S., Y.S., Ö.T. ve H.E.'nin 15 yıldan 22 yıla kadar hapis cezasını talep etti, diğer tutuksuz yargılanan sanık C.T.'nin de yeterli delil bulunamamasından beraatını istedi.

Duruşmada kendisini savunan Y.K., "Soruşturma safhasında samimi beyanlarda bulundum. Bu beyanlarımla dosyanın seyrini değiştirdiğime inanıyorum. Bu konuda yardımcı olduğumu düşünüyorum. Mahkemenizde bulunmuş olduğum samimi beyanlarımdan ötürü tahliyemi ve beraatımı talep ediyorum" dedi.

Tutuklu sanık Ö.T. ise, "Önceki beyanlarımı tekrar ederim. Ben, ecstasyi kullanmak için bulunduruyordum. Diğer kimyasal maddeler bana ait değildir, suçlamaları kabul etmiyorum. Tahliyemi ve beraatımı talep ediyorum" diye konuştu.

Tutuklu sanık H.E. de, "Üzerime atılan suçu işlediğime dair dosyada hiçbir kanıt yoktur. Aylardır tutukluyum. Çocuklarım bu tutukluluğumdan ötürü ayladır mağduriyet yaşamaktadır. Çocuklarım bakıma muhtaçtır, bakacak kimseleri yoktur. Aleyhime olan hususların uygulanmasını talep ederim. Üzerime atılan iddialar asılsızdır, tamamen uydurmadır. Bu nedenle suçlamaları kabul etmiyorum" şeklinde konuştu.

Tutuklu sanık B.S. ise suçlamaları kabul etmeyerek tahliyesini ve beraatını talep etti.

Tutuksuz yargılanan sanık C.T. ise hesabındaki para akışlarının iş dolayısıyla gönderilen paralardan kaynaklandığını belirterek suçsuz olduğunu söyledi.

Avukatlarda, mütalaaya karşı süre talebinde bulundu.

Mahkeme heyeti, tutuklu sanıkların tutukluluğunun devamına karar verirken, avukatların talebi üzerine duruşmayı ileri bir tarihe erteledi. - KASTAMONU

Kaynak: İHA

Kastamonu, Güvenlik, Politika, 3. Sayfa, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Kastamonu'da Uyuşturucu Operasyonu: Hapis Cezası Talebi - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Adıyaman’da “dairesel köy“ sıra dışı mimarisiyle dikkati çekiyor Adıyaman'da "dairesel köy" sıra dışı mimarisiyle dikkati çekiyor
TikTok’taki akım 15 yaşındaki kız çocuğunu hayattan kopardı TikTok'taki akım 15 yaşındaki kız çocuğunu hayattan kopardı
Kıvanç Tatlıtuğ 80 milyonluk teknesini satışa çıkardı Sebebi yürek burktu Kıvanç Tatlıtuğ 80 milyonluk teknesini satışa çıkardı! Sebebi yürek burktu
AP’den Türkiye’ye kritik uyarı: Schengen kapıları kapanabilir AP’den Türkiye’ye kritik uyarı: Schengen kapıları kapanabilir
Ece İrtem’in ölümüyle ilgili iddialara avukatı son noktayı koydu Ece İrtem'in ölümüyle ilgili iddialara avukatı son noktayı koydu
Torreira gözyaşlarıyla veda etti: Seni çok özleyeceğim Torreira gözyaşlarıyla veda etti: Seni çok özleyeceğim

12:13
CHP’de olağanüstü kurultay için 833 delegenin imzası genel merkeze teslim edildi
CHP'de olağanüstü kurultay için 833 delegenin imzası genel merkeze teslim edildi
11:54
Sosyal medyayı ikiye bölen baba-kız diyaloğu
Sosyal medyayı ikiye bölen baba-kız diyaloğu
11:53
Doğum günü sürprizi kanlı bitti Elinde pastayla silahlı saldırıya uğradı
Doğum günü sürprizi kanlı bitti! Elinde pastayla silahlı saldırıya uğradı
11:49
Baro başkanı dahil 12 avukatın gözaltına alındığı operasyondan detaylar İşte evlerinden çıkanlar
Baro başkanı dahil 12 avukatın gözaltına alındığı operasyondan detaylar! İşte evlerinden çıkanlar
11:20
Kritik MYK öncesi CHP’de flaş gelişme Yargıtay 9 vekilin üyeliğini sildi
Kritik MYK öncesi CHP'de flaş gelişme! Yargıtay 9 vekilin üyeliğini sildi
10:21
Geri sayım başladı Altının kaderi saatler sonra belli olacak
Geri sayım başladı! Altının kaderi saatler sonra belli olacak
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 17.06.2026 12:44:46. #7.12#
SON DAKİKA: Kastamonu'da Uyuşturucu Operasyonu: Hapis Cezası Talebi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.