Kastamonu\'da Uyuşturucu Operasyonu: Köy Muhtarı da Tutuklandı

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Kastamonu'da polis ekipleri tarafından uyuşturucu madde ile yakalanan 1'i kadın 3 kişi gözaltına alındı. Tutuklanan şahıslardan birinin köy muhtarı olduğu öğrenildi.

Edinilen bilgiye göre, Kastamonu İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince uyuşturucu madde kullanan ve satan şahısların yakalanmasına yönelik yapılan çalışmalar çerçevesinde, tespiti yapılan 3 şahsın üstlerinde ve evlerinde arama yapıldı. Aramalarda satışa hazır vaziyette 12,98 gram metamfetamin, 5 adet uyuşturucu içiminde kullanılan cam düzenek, 1 adet hassas terazi, 61 adet sentetik ecza hapı, 0,22 gram kannabinoid, suçtan elde edildiği değerlendirilen 14 bin TL nakit para ele geçirildi.

Yakalanan 3 şahıs gözaltına alındı. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şahısların 3'ü de tutuklandı. Şahıslardan birinin köy muhtarı olduğu öğrenildi. - KASTAMONU