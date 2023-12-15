Kastamonu\'da Uyuşturucu Operasyonu: Şahıs Tutuklandı

Kastamonu'da polis ekiplerince uyuşturucu maddeyle yakalanan şahıs, tutuklandı.

Edinilen bilgiye göre, Kastamonu İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerinin uyuşturucu madde kullanan ve satan şahısların yakalanmasına yönelik çalışmaları tüm hızıyla devam ediyor. Bu çerçevede yapılan çalışmalarda tespiti yapılan bir ikamette yapılan aralamada 5,58 gram metamfetamin, 1.25 gram kannabinoid, 6 adet uyuşturucu hap ve 1 adet cam düzenek ele geçirildi.

Gözaltına alınan Ö.H. isimli şahıs, çıkarıldığı adli makamlarca tutuklandı. - KASTAMONU