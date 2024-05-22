Kastamonu\'da uyuşturucuyla yakalanan şahıs tutuklandı

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Kastamonu'da polis ekipleri tarafından uyuşturucu ile yakalan şahıs tutuklandı.

Edinilen bilgiye göre, Kastamonu İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından, durdurulan bir araçta ve iki şahsın üstünde arama yapıldı. Aramada 4,64 gram metamfetamin, 3 adet uyuşturucu içiminde kullanılan cam düzenek ile suçtan elde edildiği değerlendirilen 3 bin TL nakit para ele geçirildi.

Olayla ilgili yakalanan A.B. işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. Hakim karşısına çıkartılan şahıs tutuklandı. - KASTAMONU