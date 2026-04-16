Üye Girişi
Son Dakika Logo

Kastamonu'da uyuşturucu ticareti cezası

16.04.2026 11:57
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Plakası çamurla kapatılan motosiklette uyuşturucu ile yakalanan iki sanığa 15 yıl hapis cezası verildi.

Kastamonu'da plakası çamurla kapatılan motosiklette uyuşturucu maddeyle yakalanan iki sanık, 15'er yıl hapis cezası ile 150'şer bin lira adli para cezasına çarptırıldı.

Olay, 7 Ağustos 2025 tarihinde Cumhuriyet Caddesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, seyir halinde denetim görevini yerine getiren Kastamonu İl Emniyet Müdürlüğü motosikletli trafik timi, plakasının okunmadığını tespit ettiği bir motosikleti kontrol amaçlı durdurdu. Motosikletin plakasının çamurla kapatıldığını gören trafik ekibi, motosikletteki Oktay M. ve Canan K.'nin üzerinde arama yaptı. Aramada 11 paket halinde 11,04 gram metamfetamin maddesi, 2 adet uyuşturucu içiminde kullanılan cam düzenek ve uyuşturucu ticaretinden elde edildiği değerlendirilen 24 bin 215 TL ele geçirildi. Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince gözaltına alınan 2 şüpheli, sevk edildiği mahkemece tutuklandı.

Oktay M. ve Canan K. hakkında Kastamonu Ağır Ceza Mahkemesinde "uyuşturucu veya uyarıcı madde ticareti yapma veya sağlama" suçundan açılan davada karar verildi. Duruşmada sanıklar ve avukatlar hazır bulundu.

Duruşmada son kez savunma yapan tutuklu sanık Oktay M., uyuşturucu satmadığını iddia ederek, "Uyuşturucu kullanıcısıyım, mağdur oldum, tedavi görmek istiyorum. Ailem dağıldı, işlerim bozuldu. Yeniden bir düzen kurmak istiyorum. Mütalaayı kabul etmiyorum, tahliyemi istiyorum" dedi.

Uyuşturucu ticareti yapmadığını söyleyen Canan K. de, "Tek zararım kendime ve aileme oldu. Ben bu uyuşturucu ticaretini asla yapmadım. Beraatımı ve tahliyemi talep ederim" şeklinde konuştu.

Sanık avukatlarının savunmalarını da dinleyen mahkeme heyeti, Oktay M. ile Canan K.'ye 15'er yıl hapis cezası ile 150'şer bin TL adli para cezası verilmesine karar verdi. - KASTAMONU

Kaynak: İHA

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 16.04.2026 12:08:48. #.0.5#
SON DAKİKA: Kastamonu'da uyuşturucu ticareti cezası - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.