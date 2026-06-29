Kastamonu'da Uyuşturucu Ticareti Davasında Cezalar Verildi - Son Dakika
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Kastamonu'da Uyuşturucu Ticareti Davasında Cezalar Verildi

Kastamonu\'da Uyuşturucu Ticareti Davasında Cezalar Verildi
29.06.2026 16:30
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Kastamonu'da yakalanan 3 sanığa 15'er yıl hapis cezası verildi; B.S. duruşma salonunda tutuklandı.

Kastamonu'da binlerce sentetik ecza hapı ve skunk maddesi ile yakalanan 3 sanık 15'er yıl hapis cezasına çarptırıldı.

Edinilen bilgiye göre, 25 Temmuz 2025 tarihinde Kastamonu İl Emniyet Müdürlüğü ekiplerinin çalışmaları neticesinde il merkezinde baz istasyonlarının olduğu bölgeye Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince operasyon düzenlendi. Yapılan çalışmalarda iki şahsın yapılan üst ve ikamet aramasında 5 bin 447 adet sentetik ecza hapı, 29,83 gram skunk maddesi, 1 adet ecstasy, 1 adet hassas terazi ve çok sayıda kilitli poşet ele geçirildi. Narkotik ekiplerince, gözaltına alınan B.S., Y.K., Ö.T., H.E. tutuklanırken, C.T. ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Sanıklar hakkında Kastamonu Ağır Ceza Mahkemesinde "uyuşturucu veya uyarıcı madde ticareti yapma veya sağlama" suçundan açılan dava görülmeye devam etti. Duruşmaya tutuklu sanıklar Y.K., Ö.T. ve H.E. ile tutuksuz yargılanan sanık B.S. ve C.T., avukatlar ve sanıkların yakınları katıldı.

Duruşmada mütalaasını açıklayan Cumhuriyet savcısı, "uyuşturucu ticareti yapma" suçundan B.S., Y.K., Ö.T. ve H.E.'nin 15 yıldan 22 yıla kadar hapis cezasını talep ederken, C.T.'nin de yeterli delil bulunamamasından beraatını istedi.

Duruşmada kendisini savunan tutuklu sanık Y.K., soruşturma sürecinde verdiği bilgiler sayesinde davanın seyrinin değiştiğini belirterek, "Mahkemenize yardımcı olduğumu düşünüyorum. Mahkemenizde bulunmuş olduğum samimi beyanlarımdan ötürü tahliyemi ve beraatımı talep ediyorum, çok pişmanım" dedi.

Tutuklu sanık Ö.T. ise kendisinin uyuşturucu maddeyi, kullanmak için bulundurduğunu ifade ederek, "Yakalanan kimyasal maddeler bana ait değildir, suçlamaları kabul etmiyorum. Pişmanım, tahliyemi ve beraatımı talep ediyorum" şeklinde konuştu.

Tutuklu sanık H.E. de, "Uyuşturucu ticareti yaptığıma dair üzerime atılan suçlamaları kabul etmiyorum. Bununla ilgili dosyada hiçbir kanıt yoktur. Aylardır tutukluyum. Çocuklarım bu tutukluluğumdan ötürü mağduriyet yaşamaktadır. Çocuklarım bakıma muhtaçtır, bakacak kimseleri yoktur. İddialar tamamen asılsız ve uydurmadır. Bu nedenle suçlamaları kabul etmiyorum" diye konuştu.

B.S. ve C.T. de beraatlarını talep etti.

Mütalaaya karşı avukatları da dinleyen mahkeme heyeti daha sonra kararını açıkladı. Ö.T., B.S. ve H.E. "uyuşturucu veya uyarıcı madde ticareti yapma veya sağlama" suçundan 15'er yıl ve 150'şer bin TL adli para cezasına çarptırdı. Heyet, etkin pişmanlık hükümlerini de uyguladığı Y.K.'nin cezasını 18 yıldan 7 yıl 6 aya ve adli para cezasını ise 75 bin TL'ye düşürdü. Y.K.'nin tahliyesine karar verilirken, B.S. ise duruşma salonunda tutuklandı.

B.S.'nin tutuklanmasının ardından duruşmayı takip eden yakınları, sinir krizleri geçirdi. B.S.'nin yakınları duruşmayı takip eden gazetecilere de saldırmaya çalıştı. Polis ekipleri B.S.'nin yakınlarını adliye binasının dışarısına çıkardı. - KASTAMONU

Kaynak: İHA

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Son Dakika 3. Sayfa Kastamonu'da Uyuşturucu Ticareti Davasında Cezalar Verildi - Son Dakika

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