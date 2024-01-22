Kastamonu\'da Yakalanan 53 Şahıstan 11\'i Tutuklandı

Kastamonu'da haklarında yakalama kararı bulunan 53 şahıs, jandarma ekipleri tarafından yakalandı. Gözaltına alınan şahıslardan, haklarında hapis cezası bulunan 11'i tutuklandı.

Edinilen bilgiye göre, Kastamonu İl Jandarma Komutanlığı ekipleri tarafından haklarında yakalama kararı bulunan şahıslara yönelik çalışmalar devam ediyor. Bu çerçevede 15-21 Ocak tarihleri arasında yapılan çalışmalar neticesinde haklarında yakalama kararı bulunan 53 şahıs yakalandı. Yakalanan şahıslardan 3 yıl 1 ay hapis cezası ile aranan B.K., 'yağma' suçundan 2 yıl 3 ay hapis cezası ile aranan S.A., 'kasten yaralama' suçundan 3 yıl 9 ay hapis cezası ile aranan S.N., 6 ayrı suçtan 3 yıl 5 ay hapis cezası ile aranan İ.T., 'askeri ceza kanununa muhalefet' suçundan 3 yıl 6 ay hapis cezasıyla aranan O.C., 'kişiyi hürriyetinden yoksun bırakma' suçundan 6 yıl 8 ay hapis cezasıyla aranan U.T., 'kişiyi hürriyetinden yoksun bırakma' suçundan 5 yıl hapis cezası ile aranan O.T., 'sarkıntılık yapma suretiyle cinsel saldırı' suçundan 4 yıl hapis cezası ile aranan S.G., 'dolandırıcılık' suçundan 3 yıl 1 ay hapis cezasıyla aranan A.S., 'çocuğun nitelikli cinsel istismarı' suçundan aranan M.Y., 'resmi belgede sahtecilik' suçundan 11 yıl 8 ay hapis cezasıyla aranan O.A., işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.

11 şahıs işlemlerinin ardından cezaevine teslim edildi. - KASTAMONU