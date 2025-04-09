Kastamonu'da Yangın Faciası: Ev Sahibinin Cesedi Bulundu - Son Dakika
Üye Girişi
3.Sayfa

Kastamonu'da Yangın Faciası: Ev Sahibinin Cesedi Bulundu

Kastamonu'da yanan evde bulunan cesedin ev sahibi Turgut Çelik'e ait olduğu belirlendi.

09.04.2025 20:26
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Yanan evde cesedi bulunan şahsın kimliği tespit edildi

KASTAMONU - Kastamonu'da alevlere teslim olan tek katlı müstakil evde yanmış halde bulunan cesedin evin sahibine ait olduğu belirlendi.

Olay, Esentepe Mahallesi Atak Sokak'ta meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Turgut Çelik'e ait olduğu öğrenilen tek katlı müstakil evde bilinmeyen sebeple yangın çıktı. Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine itfaiye, sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. İtfaiye ekiplerinin müdahalesiyle yangın diğer evlere sıçramadan kontrol altına alınarak söndürüldü. Soğutma çalışması yapan ekipler, evin koridorunda kimliği henüz tespit edilemeyen ceset buldu.

Bunun üzerine Cumhuriyet Savcısı ve Olay Yeri İnceleme ekipleri yangın çıkan evde incelemelerde bulundu. Ekiplerin yaptıkları incelemeler neticesinde cesedin evin sahibi olan Turgut Çelik'e ait olduğu öğrenildi. Çelik'in yaklaşık 1 ay önce Kastamonu Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nden emekli olduğu ve zaman zaman Esentepe Mahallesinde bulunan evine vakit geçirmek için geldiği öğrenildi.

Evdeki incelemelerin ardından Çelik'in cenazesi, Kastamonu Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nin morguna kaldırıldı.

Olayla ilgili soruşturma devam ederken, Çelik'in yakınları ise olay yerinde sinir krizi geçirdi.

Hesap Aç, 1.000 TL Kazan. BYBIT TR’ye Şimdi Üye Ol. Reklam Reklamdır
Kaynak: İHA

Yerel Haberler, Kastamonu, Olaylar, 3-sayfa, Sağlık, Son Dakika

Son Dakika 3.Sayfa Kastamonu'da Yangın Faciası: Ev Sahibinin Cesedi Bulundu - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Trafik kazasında öldü sanılan adamın otopsisinde kafasından mermi çekirdeği çıktı Trafik kazasında öldü sanılan adamın otopsisinde kafasından mermi çekirdeği çıktı
Arkadaşların borç kavgası cinayetle bitti Arkadaşların borç kavgası cinayetle bitti
ABD’de silahlı saldırı: 3 ölü ABD'de silahlı saldırı: 3 ölü
Çatısı çöken eğlence mekanında ölenlerin sayısı 98’e yükseldi Çatısı çöken eğlence mekanında ölenlerin sayısı 98'e yükseldi
Gümüşhane’de 4.2 Büyüklüğünde Deprem Gümüşhane'de 4.2 Büyüklüğünde Deprem
ABD’den Çin ile yaşanan krizi tırmandıracak açıklama: Geri alacağız ABD'den Çin ile yaşanan krizi tırmandıracak açıklama: Geri alacağız
Trump’ın adımı küresel otomotiv piyasasını derinden sarstı Trump'ın adımı küresel otomotiv piyasasını derinden sarstı
ABD Başkanı Trump, Çin’e yönelik vergiyi yüzde 125’e yükseltti. ABD Başkanı Trump, Çin'e yönelik vergiyi yüzde 125'e yükseltti.
Cezaevinden tahliye olan Mahir Polat’tan ilk açıklama: Bu memleketin vicdanı bitmemiş Cezaevinden tahliye olan Mahir Polat'tan ilk açıklama: Bu memleketin vicdanı bitmemiş
İBB protestolarında tutuklanan 5 kişi için tahliye kararı İBB protestolarında tutuklanan 5 kişi için tahliye kararı
Erdoğan, DEM Parti heyeti görüşmesi yarın Erdoğan, DEM Parti heyeti görüşmesi yarın

20:30 ABD Başkanı Trump, Çin’e yönelik vergiyi yüzde 125’e yükseltti. ABD Başkanı Trump, Çin'e yönelik vergiyi yüzde 125'e yükseltti.
20:24 Cezaevinden tahliye olan Mahir Polat’tan ilk açıklama: Bu memleketin vicdanı bitmemiş Cezaevinden tahliye olan Mahir Polat'tan ilk açıklama: Bu memleketin vicdanı bitmemiş
19:06 İBB protestolarında tutuklanan 5 kişi için tahliye kararı İBB protestolarında tutuklanan 5 kişi için tahliye kararı
18:42 Erdoğan, DEM Parti heyeti görüşmesi yarın Erdoğan, DEM Parti heyeti görüşmesi yarın
16:41 AB’den ABD’ye ilk misilleme 15 Nisan’da devreye girecek AB'den ABD'ye ilk misilleme! 15 Nisan'da devreye girecek
07:38 Maltepe Huzurevi’nde Yangın Paniği Maltepe Huzurevi'nde Yangın Paniği
07:35 Trump’ın adımı küresel otomotiv piyasasını derinden sarstı Trump'ın adımı küresel otomotiv piyasasını derinden sarstı
07:21 ABD’den Çin ile yaşanan krizi tırmandıracak açıklama: Geri alacağız ABD'den Çin ile yaşanan krizi tırmandıracak açıklama: Geri alacağız
07:08 Gümüşhane’de 4.2 Büyüklüğünde Deprem Gümüşhane'de 4.2 Büyüklüğünde Deprem
06:16 Çatısı çöken eğlence mekanında ölenlerin sayısı 98’e yükseldi Çatısı çöken eğlence mekanında ölenlerin sayısı 98'e yükseldi
04:16 ABD’de silahlı saldırı: 3 ölü ABD'de silahlı saldırı: 3 ölü
02:16 Arkadaşların borç kavgası cinayetle bitti Arkadaşların borç kavgası cinayetle bitti
01:22 Trafik kazasında öldü sanılan adamın otopsisinde kafasından mermi çekirdeği çıktı Trafik kazasında öldü sanılan adamın otopsisinde kafasından mermi çekirdeği çıktı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 9.04.2025 20:45:31. #7.11#
SON DAKİKA: Kastamonu'da Yangın Faciası: Ev Sahibinin Cesedi Bulundu - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement