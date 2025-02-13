Kastamonu\'da Yangın: İki Ev ve Dört Ahır Yanarak Kullanılamaz Hale Geldi

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Kastamonu'nun Taşköprü ilçesinde çıkan yangında 2 ev ve 4 ahır kullanılamaz hale gelirken, yangına müdahale etmek için köye giden itfaiye ekibinin aracı şarampole devrildi.

Olay, Taşköprü ilçesi Dereköy köyü Dikmen Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Ömer Tekeci ve Orhan Tekeci'ye ait evlerde yangın çıktı. Yangın, rüzgarın da etkisiyle büyüyerek çevrede bulunan diğer yapılara da sıçradı. Mahalle sakinlerinin ihbarı üzerine olay yerine Taşköprü ve Devrekani ilçesinden itfaiye ekipleri sevk edildi. İtfaiye ekipleri, kar sebebiyle mahalleye ulaşmakta büyük zorluk yaşadı. Taşköprü ilçe merkezine yaklaşık 40 kilometre uzaklıkta bulunan köye ulaşan ekipler yangını söndürdü. Yangında, Ömer Tekeci ve Orhan Tekeci'ye ait 2 ev, 4 ahır ve 1 traktör yanarak kullanılamaz hale geldi.

Yangına müdahale için giden su tankeri kaza yaptı

İtfaiye araçları için olay yerine su taşıyan Taşköprü Belediyesine ait tanker de yolun karla kaplanan yoldan çıkarak şarampole devrildi. Kazada yaralanan olmadı. Devrilen su tankeri olay yerine çağrılan vinç ile bulunduğu yerden kaldırıldı.

Taşköprü Belediye Başkanı Arslan'dan 'geçmiş olsun' mesajı

Yangınla ilgili vatandaşlara geçmiş olsun dileklerini ileten Taşköprü Belediye Başkanı Hüseyin Arslan, "Dereköy köyü Dikmen Mahallesi'nde meydana gelen yangına müdahale etmek için yola çıkan itfaiye ekibimiz, Bulak köyü mevkiinde kayganlaşan yolda direksiyon hakimiyetini kaybederek devrildi. Şükürler olsun ki kazada hiçbir personelimiz yaralanmadan kurtulmuştur. Büyük bir özveriyle çalışan ekiplerimize geçmiş olsun dileklerimi iletiyor, Rabbimden beterinden korumasını diliyorum" dedi.

Öte yandan, 2008 yılında aynı köyde çıkan yangında 6 ev kullanılamaz hale gelmişti. - KASTAMONU