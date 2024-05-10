Kastamonu\'da yapılan operasyonda çok sayıda makara ve cinsel içerikli ürün ele geçirildi

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Kastamonu'da polis ekipleri tarafından 4 iş yerinde yapılan çalışmalarda, çok sayıda makaran ve cinsel içerikli ürün ele geçirildi.

Kastamonu İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele (KOM) Şube Müdürlüğü ekiplerince, kaçakçılığın önlenmesine yönelik yürütülen çalışmalar çerçevesinde, 2 şahsın ikamet ve iş yeri olarak tespit edilen 4 adreste arama yapıldı. Aramada 8 bin 660 adet doldurulmuş makaron, 98 adet cinsel içerikli kapsül ile 19 adet cinsel içerikli macun ele geçirildi.

Konuyla ilgili 2 şahıs hakkında adli işlem başlatıldı. - KASTAMONU