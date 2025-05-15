Kastamonu\'da Yaralı Baykuşa Sahip Çıkan Vatandaş, Tedavi İçin Belediyeye Teslim Etti

Kastamonu'nun Cide ilçesinde bir vatandaş, araçla çarptığı baykuşu gece boyunca evinde muhafaza ettikten sonra belediye ekiplerine teslim etti. Yaralı baykuş tedavi altına alındı.

Kastamonu'nun Cide ilçesinde aracı ile seyir halinde olan Ufuk Diler, bir anda önüne çıkan baykuşa çarptı. Baykuşun yaralandığını gören Diler, hemen aracına alarak evine götürdü. Gece boyunca baykuşa bakan Diler, sabah saatlerinde Cide Belediyesi ekiplerine teslim etti. Daha sonra Doğa Koruma ve Milli Parklar Şube Müdürlüğüne teslim edilen baykuş, tedavi altına alındı. Ekipler duyarlılığından dolayı Diler'e teşekkür etti.

Yaşanan olayı anlatan Diler, "Dün gece Kastamonu'dan Cide'ye gelirken baykuş aracımıza çarptı. Baygın haldeydi, evimize götürüp muhafaza ettik. Şimdi belediye ekiplerimize teslim ettik. İnşallah tedavi altına alınacak" dedi. - KASTAMONU