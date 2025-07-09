Kastamonu\'daki Yangın Kontrol Altına Alındı

Kastamonu'nun Taşköprü ilçesinde çıkan tarla ve orman yangınıyla ilgili açıklamada bulunan Belediye Başkanı Hüseyin Arslan, "Çok şükür ki ekiplerimizin üstün gayreti, hızlı müdahalesi ve özverili çalışmalarıyla yangın tamamen kontrol altına alındı" dedi.

Olay, öğlen saatlerinde Taşköprü ilçesi Örhenli köyünde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, balya makinesinde çıkan yangın tarlaya sıçradı. İhbar üzerine olay yerine Hanönü Belediyesi ve Taşköprü Belediyesi itfaiye ekipleri ile Kastamonu Orman Bölge Müdürlüğü ekipleri ve yangın söndürme helikopteri sevk edildi. Ekiplelerin müdahalesiyle yangın kontrol altına alındı. Çıkan yangında tarladaki balyalarla birlikte 6 dekar alan zarar gördü.

Yangınla ilgili açıklamalarda bulunan Taşköprü Belediye Başkanı Hüseyin Arslan, "Bugün ilçemizde, yüreklere düşen bir kıvılcımın nasıl bir endişeye dönüştüğüne hep birlikte tanıklık etti. Hepimiz, yangın haberinin ardından gelecek güzel bir haberin umuduyla kenetlendik. Çok şükür ki ekiplerimizin üstün gayreti, hızlı müdahalesi ve özverili çalışmalarıyla yangın tamamen kontrol altına alındı. Bu vesileyle bir kez daha hatırlatmak isterim. Özellikle yaz aylarında, doğaya karşı daha duyarlı, daha bilinçli olmalıyız. Bir kıvılcım, yalnızca ormanı değil, geleceğimizi de yakabilir. Ateş yakmadan önce bir kez daha düşünmek, küçük bir tedbirle büyük felaketlerin önüne geçmek elimizde. Başta yangın bölgesinde görev alan tüm ekip arkadaşlarımıza, destek veren kurumlarımıza ve duyarlılık gösteren vatandaşlarımıza yürekten teşekkür ediyorum. Tüm hemşehrilerime geçmiş olsun dileklerimi iletiyor, doğamızı korumada göstereceğiniz hassasiyet için şimdiden şükranlarımı sunuyorum" ifadelerine yer verdi. - KASTAMONU