Kastamonu-İnebolu kara yolunda otomobil bariyere çarptı, sürücü yaralandı

Kastamonu'da otomobilin bariyere ve refüje çarpması neticesinde meydana gelen kazada sürücü yaralandı.

Kaza, Kastamonu- İnebolu kara yolu Halife köyü mevkiinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, V.G. idaresindeki otomobil, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi neticesinde bariyerler ve refüjde bulunan bordür taşlarına çaptı. Kazada sürücü yaralandı.

112 Acil Çağrı Merkezine yapılan ihbar üzerine olay yerine sağlık ve trafik ekipleri sevk edildi. Yaralı sürücü, sağlık ekiplerince Kastamonu Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırılarak tedavi altına alındı.

Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.