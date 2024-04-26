Kastamonu Merkezli Operasyonda 30 Kişi Gözaltına Alındı

3.Sayfa

Kastamonu merkezli 5 ilde kamu kurum ve kuruluşlarının zararına suç işledikleri belirlenen şahıslara yönelik düzenlenen operasyonda 30 kişi gözaltına alındı.

Edinilen bilgiye göre, Kastamonu İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele (KOM) Şube Müdürlüğü ekiplerince yapılan çalışmalar neticesinde, kamu kurum ve kuruluşlarının zararına dolandırıcılık, rüşvet, resmi belgede sahtecilik, ihaleye fesat karıştırma ve görevi kötüye Kullanma suçlarını işleyen 32 şahsın kimlikleri tespit edildi. Haklarında gözaltı kararı verilen 32 şahsın yakalanmasına yönelik Kastamonu merkezli Ankara, Çankırı, Zonguldak ve Isparta'da eş zamanlı operasyon düzenlendi. Gerçekleştirilen operasyonda 30 şahıs gözaltına alındı.

Gözaltına alınan şahısların emniyetteki işlemlerinin devam ettiği öğrenildi. - KASTAMONU