Kastamonu Merkezli Operasyonda 30 Kişi Gözaltına Alındı - Son Dakika
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Kastamonu Merkezli Operasyonda 30 Kişi Gözaltına Alındı

Kastamonu Merkezli Operasyonda 30 Kişi Gözaltına Alındı

Kastamonu merkezli 5 ilde kamu kurum ve kuruluşlarının zararına suç işledikleri belirlenen şahıslara yönelik düzenlenen operasyonda 30 kişi gözaltına alındı. Kastamonu İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele (KOM) Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından yapılan çalışmalar sonucunda, dolandırıcılık, rüşvet, resmi belgede sahtecilik, ihaleye fesat karıştırma ve görevi kötüye kullanma suçlarını işleyen 32 şahsın kimlikleri tespit edildi. Kastamonu merkezli Ankara, Çankırı, Zonguldak ve Isparta'da eş zamanlı düzenlenen operasyonda 30 şahıs gözaltına alındı. Gözaltına alınan şahısların emniyetteki işlemleri devam etmektedir.

26.04.2024 17:02
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Kastamonu merkezli 5 ilde kamu kurum ve kuruluşlarının zararına suç işledikleri belirlenen şahıslara yönelik düzenlenen operasyonda 30 kişi gözaltına alındı.

Edinilen bilgiye göre, Kastamonu İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele (KOM) Şube Müdürlüğü ekiplerince yapılan çalışmalar neticesinde, kamu kurum ve kuruluşlarının zararına dolandırıcılık, rüşvet, resmi belgede sahtecilik, ihaleye fesat karıştırma ve görevi kötüye Kullanma suçlarını işleyen 32 şahsın kimlikleri tespit edildi. Haklarında gözaltı kararı verilen 32 şahsın yakalanmasına yönelik Kastamonu merkezli Ankara, Çankırı, Zonguldak ve Isparta'da eş zamanlı operasyon düzenlendi. Gerçekleştirilen operasyonda 30 şahıs gözaltına alındı.

Gözaltına alınan şahısların emniyetteki işlemlerinin devam ettiği öğrenildi. - KASTAMONU

Kaynak: İHA

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