Kastamonu Taşköprü\'de çıkan yangında 2 ev ve bir araç kullanılamaz hale geldi

Kastamonu'nun Taşköprü ilçesinde çıkan yangında 2 ev ve bir araç yanarak kullanılamaz hale geldi.

Edinilen bilgiye göre, Taşköprü ilçesine bağlı Akdoğan köyünde henüz bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı. Kısa sürede büyüyen yangına itfaiye ekipleri müdahale etti. Ekiplerin çalışması sonrasında yangın kontrol altına alınarak söndürüldü. Yangında Hüseyin Yeşil ve Veysel Çolak'a ait olduğu öğrenilen evler ile bir araç yanarak kullanılamaz hale geldi. - KASTAMONU