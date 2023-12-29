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Kastamonu Taşköprü'de çıkan yangında 2 ev ve bir araç kullanılamaz hale geldi - Son Dakika
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Kastamonu Taşköprü'de çıkan yangında 2 ev ve bir araç kullanılamaz hale geldi

Kastamonu'nun Taşköprü ilçesine bağlı Akdoğan köyünde bilinmeyen bir nedenle çıkan yangında, itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle yangın kontrol altına alındı. Ancak yangında Hüseyin Yeşil ve Veysel Çolak'a ait evler ile bir araç kullanılamaz hale geldi.

Kastamonu Taşköprü\'de çıkan yangında 2 ev ve bir araç kullanılamaz hale geldi
29.12.2023 - 22:14,
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Kastamonu'nun Taşköprü ilçesinde çıkan yangında 2 ev ve bir araç yanarak kullanılamaz hale geldi.

Edinilen bilgiye göre, Taşköprü ilçesine bağlı Akdoğan köyünde henüz bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı. Kısa sürede büyüyen yangına itfaiye ekipleri müdahale etti. Ekiplerin çalışması sonrasında yangın kontrol altına alınarak söndürüldü. Yangında Hüseyin Yeşil ve Veysel Çolak'a ait olduğu öğrenilen evler ile bir araç yanarak kullanılamaz hale geldi. - KASTAMONU

Kaynak: İHA
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Son Dakika 3.Sayfa Kastamonu Taşköprü'de çıkan yangında 2 ev ve bir araç kullanılamaz hale geldi - Son Dakika


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SON DAKİKA: Kastamonu Taşköprü'de çıkan yangında 2 ev ve bir araç kullanılamaz hale geldi - Son Dakika
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