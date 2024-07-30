Kastamonu Taşköprü\'de Tır Devrildi, Sürücü Yaralandı

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Kastamonu'nun Taşköprü ilçesinde devrilen tırdaki suntalar yola savruldu. Kazada sürücüsü yaralandı.

Kaza, Kastamonu- Sinop karayolu Taşköprü'de İtfaiye Müdürlüğü mevkiinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Taşköprü istikametinde seyir halinde olan Sefa K. idaresindeki 37 ABK 815 plakalı sunta yüklü tır, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi neticesinde yoldan çıkarak devrildi. Kazada tırın dorsesinde bulunan suntalar yola savruldu. Suntaların etrafa savrulması sebebiyle Kastamonu-Sinop karayolu tek taraflı olarak trafiğe kapatıldı.

Kazada tır sürücüsü Sefa K. yaralandı. Olay yerine çağrılan sağlık ekiplerince ilk müdahalesi yapılan Sefa K. Taşköprü Devlet Hastanesine kaldırıldı. Kazanın ardından bölgede güvenlik önlemi alan ekipler suntaların yoldan kaldırılması için çalışma başlattı.

Kaza ile ilgili inceleme başlatıldı. - KASTAMONU