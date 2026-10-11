Kastamonu Tosya\'da saman yüklü tır Kuruçay\'a uçtu, o anlar kamerada, yaralanan yok

Kastamonu'nun Tosya ilçesinde park halindeyken hareket etmeye başlayan tır, çaya uçtu. O anlar güvenlik kamerasına yansıdı.

Olay, sabah saatlerinde Tosya ilçesi Dörtyol mevkiinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, cadde üzerinde park halinde olan saman balyası yüklü tır, henüz öğrenilemeyen bir sebeple hareket etmeye başladı. Yoldan çıkan tır, yol kenarında bulunan Kuruçay'a uçtu. Tırda ve yolda kimsenin bulunmaması sayesinde olayda yaralanan olmadı.

Olay anı ise güvenlik kamerasına yansıdı. Görüntülerde tırın park halindeyken bir anda ileri gitmeye başladığı görülüyor.