Kasten adam öldürme suçundan 14 yıl hapis cezası bulunan şahıs, Sakarya'nın Akyazı ilçesinde jandarma ekiplerince yakalandı.
Kasten adam öldürme suçundan 14 yıl hapis cezası bulunan R.A. isimli şahsın Akyazı'nın İnönü Mahallesi'nde kaldığını belirleyen İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri operasyon düzenledi. Operasyonda yakalanan R.A.'nın üzerinde 1 adet ruhsatsız tabanca ve 15 adet 9 mm fişek ele geçirildi. R.A., jandarmadaki işlemlerinin ardından tutuklanarak cezaevine gönderildi. - SAKARYA
Son Dakika › 3.Sayfa › Kasten adam öldürme suçundan hükümlü şahıs Sakarya'da yakalandı - Son Dakika
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