Kasten öldürme suçundan 18 yıl 4 ay hapis cezasıyla aranan M.A. Dalaman'da tutuklandı
Muğla'nın Dalaman ilçesinde, hakkında kasten öldürme suçundan kesinleşmiş 18 yıl 4 ay hapis cezası bulunan M.A., emniyet ekiplerince yakalandı. Emniyetteki işlemlerinin ardından adli makamlara sevk edilen M.A., mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.
Muğla İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri ekiplerinin il genelinde aranan şahısların yakalanmasına yönelik sürdürdüğü çalışmalarda, hakkında kasten öldürme suçundan kesinleşmiş 18 yıl 4 ay hapis cezası bulunan şahıs yakalandı.
Kars İlamat ve İnfaz Bürosunca 'Kasten öldürme' suçundan 18 yıl 4 ay kesinleşmiş hapis cezasıyla aranan M.A., Dalaman İlçe Emniyet Müdürlüğü ekiplerince yakalandı. Emniyetteki işlemlerinin ardından adli makamlara sevk edilen M.A., çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine teslim edildi.
Kaynak: İHA
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