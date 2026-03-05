Katar'da Füze Saldırısı Önellendi - Son Dakika
Katar'da Füze Saldırısı Önellendi

05.03.2026 14:39
Katar, Doha'da füzeli saldırıyı engellediğini açıkladı. İran'ın misillemeleri sürüyor.

Katar Savunma Bakanlığı, başkent Doha'da füze saldırısının önlendiğini duyurdu.

İran, ülkeye yönelik saldırıların ardından Orta Doğu'daki ABD varlıklarına misillemelerini sürdürüyor. Katar'ın başkenti Doha'dan patlama sesleri yükseldi. Katar Savunma Bakanlığından yapılan açıklamada, ülkeye füzeli saldırı gerçekleştirildiği belirtildi. Açıklamada, "Katar füze saldırısına maruz kalmıştır. Hava savunma sistemleri füze saldırısını engellemiştir" ifadeleri kullanıldı. - DOHA

