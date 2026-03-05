Katar Savunma Bakanlığı, başkent Doha'da füze saldırısının önlendiğini duyurdu.
İran, ülkeye yönelik saldırıların ardından Orta Doğu'daki ABD varlıklarına misillemelerini sürdürüyor. Katar'ın başkenti Doha'dan patlama sesleri yükseldi. Katar Savunma Bakanlığından yapılan açıklamada, ülkeye füzeli saldırı gerçekleştirildiği belirtildi. Açıklamada, "Katar füze saldırısına maruz kalmıştır. Hava savunma sistemleri füze saldırısını engellemiştir" ifadeleri kullanıldı. - DOHA
Son Dakika › 3. Sayfa › Katar'da Füze Saldırısı Önellendi - Son Dakika
Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.
Sizin düşünceleriniz neler ?