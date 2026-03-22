Katar İçişleri Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada, bugün ülkenin kara sularında meydana gelen helikopter kazasında 6 kişinin hayatını kaybettiği ve kayıp bir kişiyi arama çalışmalarının sürdüğü bildirildi.
Katar'a ait bir helikopterin teknik arıza nedeniyle ülke kara sularında düşmesinin ardından can kaybına ilişkin açıklama yapıldı. Katar İçişleri Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada, bugün meydana gelen kazada 6 kişinin hayatını kaybettiği belirtildi. Bakanlık, operasyonların kayıp bir kişiyi bulmak için sürdüğünü aktardı. - DOHA
Son Dakika › 3. Sayfa › Katar'da Helikopter Kazası: 6 Ölü - Son Dakika
Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.
Sizin düşünceleriniz neler ?