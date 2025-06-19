Kate Middleton\'ın Royal Ascot at yarışlarına katılmaması endişe yarattı

Galler Prensesi Kate Middleton, dün Royal Ascot at yarışlarına katılması beklenirken son anda programdan çekilince dikkat çekti ve bazı endişelere yol açtı.

Ancak saray kaynakları, bu durumun sağlıkla ilgili olmadığını ve sadece iletişimde yaşanan bir karışıklıktan kaynaklandığını belirtti. Yetkililer, Kate'in geçen yıl aldığı kanser teşhisinin ardından kamu görevlerine yavaş ve kontrollü şekilde dönmeye devam ettiğini vurguladı.

Kate'in katılmaması küçük çaplı bir kraliyet protokol karışıklığına yol açtı. Yarışlara Prens William'ın katılacağı zaten biliniyordu. Hatta sabah saatlerinde yayımlanan resmi geçit listesinde, Kral Charles ve Kraliçe Camilla'nın ardından ikinci at arabasında Prens William ve Kate'in olacağı duyurulmuştu. Ancak 22 dakika sonra güncellenen yeni listede Kate'in yer almadığı açıklandı. Bu durumun nedeni olarak, "yanlışlıkla hatalı bir listenin paylaşılması" gösterildi.

Sonrasında Prens William, Kral Charles ve Kraliçe Camilla ile aynı arabada yer aldı. Ayrıca onlara Suudi Arabistan Prensi Saud bin Khalid Al-Saud da eşlik etti.

Saraydan yapılan açıklamada, Prenses Kate'in etkinliğe katılamadığı için üzgün olduğu ancak sağlık durumu iyi olduğu ve programına dikkatli şekilde devam ettiği belirtildi. Kate, geçtiğimiz günlerde Trooping the Colour töreni ve Garter Günü etkinliklerine katılarak uzun bir aradan sonra ilk kez halkın karşısına çıkmıştı.

Hatırlanacağı üzere, 43 yaşındaki Prenses Ocak ayında karın ameliyatı geçirmiş ve sonrasında kendisine kanser teşhisi konulmuştu. Önleyici kemoterapi sürecine başlayan Kate, yılın başında yaptığı açıklamada tedaviye olumlu yanıt verdiğini ve görevlerine yavaş yavaş döneceğini duyurmuştu.

Kate yarışlara katılamasa da, Kral Charles ve Kraliçe Camilla etkinliğin ikinci gününde de oradaydı ve hafta boyunca Ascot'ta olmayı planlıyorlar. Kraliçe Camilla, zümrüt yeşili bir elbise, aynı renkte şapka ve Kraliçe Elizabeth'e ait bir broş taktı.

Kate'in annesi Carole Middleton da etkinliğe katıldı. Ona, gelini Alizée Thevenet (Kate'in kardeşi James Middleton'ın eşi) eşlik etti. Kral Charles, merhum Prenses Margaret'in kızı Lady Sarah Chatto'yu da ağırladı. Lady Sarah, eşi sanatçı Daniel Chatto ile birlikte dördüncü arabada yer aldı.

Ayrıca Gloucester Dükü ve Düşesi de geçit törenine katıldı.

Royal Ascot geçit töreni bu yıl 200. yılını kutluyor. 1825'te Kral IV. George tarafından başlatılan bu gelenek, Kraliçe Elizabeth'in büyük tutkusu olmuştu. 70 yıllık hükümdarlığı boyunca 20'den fazla galibiyet elde etmişti. Ancak bu yıl, Kral Charles'a ait Reaching High adlı at, Ascot Stakes yarışını kazanamadı.