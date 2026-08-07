Konteyner ev alevlere teslim oldu

Samsun'un Kavak ilçesinde bağ evi olarak kullanılan konteyner, çıkan yangında kullanılamaz hale geldi.

Muhsinli Mahallesi'nde K.S.'ye ait bağ evi olarak kullanılan konteynerde, henüz bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı. Yangın sırasında evde kimsenin bulunmadığı öğrenilirken, yoldan geçen vatandaşlar alevleri fark ederek durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi. İhbar üzerine olay yerine jandarma, sağlık ve Samsun Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığı ekipleri sevk edildi.

İtfaiye ekiplerinin müdahalesiyle yangın kontrol altına alınarak söndürüldü. Yangında konteyner evin içerisindeki eşyalar tamamen yanarak kullanılamaz hale gelirken, olayda büyük çapta maddi hasar oluştu.

Yangının çıkış nedeninin belirlenmesi için inceleme başlatıldı.