Kavaktepe'de gizli buzlanma tırı kaydırdı, Iğdır-Doğubayazıt yolu trafiğe kapandı - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo
Son Dakika Uygulamayı yükle! YÜKLE

Kavaktepe'de gizli buzlanma tırı kaydırdı, Iğdır-Doğubayazıt yolu trafiğe kapandı

Google algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Haberin Videosunu İzleyin
Kavaktepe\'de gizli buzlanma tırı kaydırdı, Iğdır-Doğubayazıt yolu trafiğe kapandı
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş
Yorum yap
Haberin Videosunu İzleyin
Kavaktepe\'de gizli buzlanma tırı kaydırdı, Iğdır-Doğubayazıt yolu trafiğe kapandı
Haber Videosu

Iğdır-Doğubayazıt yol ayrımı Kavaktepe mevkiinde etkili olan gizli buzlanma nedeniyle kontrolden çıkan tır kayarak yolu ulaşıma kapattı. Bölgeye sevk edilen güvenlik güçleri ve Karayolları ekiplerinin kurtarma çalışması sürerken yolun iki yönünde uzun araç kuyrukları oluştu.

Iğdır-Doğubayazıt yolunda kayan tır nedeniyle uzun araç kuyrukları oluştu.

Hava sıcaklıklarının düşmesiyle gece karla karışık yağış sonrası Iğdır-Doğubayazıt yol ayrımı Kavaktepe mevkiinde yaşanan gizli buzlanma ulaşımda aksamalara neden oldu. Buzlanma nedeniyle seyir halindeki bir tır kontrolden çıkarak kaydı ve yolu trafiğe kapattı. Olayın ardından bölgeye güvenlik güçleri ve Karayolları ekipleri sevk edildi. Kayan tırın kurtarılması ve yolun yeniden ulaşıma açılması için ekiplerin çalışmaları sürüyor. Yolun her iki yönünde de uzun araç kuyrukları oluştu.

Kaynak: İHA
Doğubeyazıt3. SayfaOtomobilGüncelIğdırSon Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

1000

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Gamze Özçelik’ten evlilik itirafı: Dil konusu beni çok zorluyor Gamze Özçelik'ten evlilik itirafı: Dil konusu beni çok zorluyor
İnanılmaz olay Ses 103 koyunu telef etti İnanılmaz olay! Ses 103 koyunu telef etti
Ne şakaları var ne de acımaları Geriden gelip kazandılar Ne şakaları var ne de acımaları! Geriden gelip kazandılar
Fatma Betül Sayan Kaya “Ev hanımıyım“ deyip aylık gelirini açıkladı Fatma Betül Sayan Kaya "Ev hanımıyım" deyip aylık gelirini açıkladı
Amedsporlu kadından olay sözler Galatasaraylı Kürtlere seslendi Amedsporlu kadından olay sözler! Galatasaraylı Kürtlere seslendi
Beşiktaş’tan Talisca bombası Fenerbahçe taraftarı isyan etti Beşiktaş'tan Talisca bombası! Fenerbahçe taraftarı isyan etti
Emekliye ek zamda yeni formül En düşük maaş hesaplandı Emekliye ek zamda yeni formül! En düşük maaş hesaplandı
Kayyum atanan akaryakıt devi satışa çıktı İşte istenen rakam Kayyum atanan akaryakıt devi satışa çıktı! İşte istenen rakam
13 yaşındaki Melek’in acı sonu Suçunu itiraf eden yenge hapsi boyladı 13 yaşındaki Melek'in acı sonu! Suçunu itiraf eden yenge hapsi boyladı
11:21
Aziz Yıldırım’ın son görüntüsü Fenerbahçe taraftarını üzdü
Aziz Yıldırım'ın son görüntüsü Fenerbahçe taraftarını üzdü
11:06
Trump’a sunulan savaş planı sızdı ABD, İran’ı Irak’tan işgal edebilir
Trump'a sunulan savaş planı sızdı! ABD, İran'ı Irak'tan işgal edebilir
11:04
Derbide ortalık karıştı Belediye başkanı sahaya atladı
Derbide ortalık karıştı! Belediye başkanı sahaya atladı
10:46
Galatasaray’ın zemini tartışılırken Çorum’dan gelen görüntü taraftarı isyan ettirdi
Galatasaray'ın zemini tartışılırken Çorum'dan gelen görüntü taraftarı isyan ettirdi
10:31
Sarıgül’ün koruması ikinci kez ifade verdi, anlattıkları mide bulandırdı
Sarıgül'ün koruması ikinci kez ifade verdi, anlattıkları mide bulandırdı
09:55
Fon soruşturmasında Muhammet Erişen ve Murat Yönaç tutuklandı
Fon soruşturmasında Muhammet Erişen ve Murat Yönaç tutuklandı
09:51
Petrolde sert düşüş Piyasalarda tüm dengeler değişti
Petrolde sert düşüş! Piyasalarda tüm dengeler değişti
09:41
Şirket aracı kullananlar dikkat Bunu yapanlar ifadeye çağrılacak
Şirket aracı kullananlar dikkat! Bunu yapanlar ifadeye çağrılacak
09:37
13 yaşındaki Melek’in acı sonu Suçunu itiraf eden yenge hapsi boyladı
13 yaşındaki Melek'in acı sonu! Suçunu itiraf eden yenge hapsi boyladı
09:13
Emekliye ek zamda yeni formül En düşük maaş hesaplandı
Emekliye ek zamda yeni formül! En düşük maaş hesaplandı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 9.11.2026 11:35:54. #7.12#
SON DAKİKA: Kavaktepe'de gizli buzlanma tırı kaydırdı, Iğdır-Doğubayazıt yolu trafiğe kapandı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android