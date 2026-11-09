Kavaktepe\'de gizli buzlanma tırı kaydırdı, Iğdır-Doğubayazıt yolu trafiğe kapandı

Iğdır-Doğubayazıt yolunda kayan tır nedeniyle uzun araç kuyrukları oluştu.

Hava sıcaklıklarının düşmesiyle gece karla karışık yağış sonrası Iğdır-Doğubayazıt yol ayrımı Kavaktepe mevkiinde yaşanan gizli buzlanma ulaşımda aksamalara neden oldu. Buzlanma nedeniyle seyir halindeki bir tır kontrolden çıkarak kaydı ve yolu trafiğe kapattı. Olayın ardından bölgeye güvenlik güçleri ve Karayolları ekipleri sevk edildi. Kayan tırın kurtarılması ve yolun yeniden ulaşıma açılması için ekiplerin çalışmaları sürüyor. Yolun her iki yönünde de uzun araç kuyrukları oluştu.