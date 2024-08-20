Kavgada 1 kişiyi bıçakla öldüren sanıklar hakim karşısında - Son Dakika
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Kavgada 1 kişiyi bıçakla öldüren sanıklar hakim karşısında

Kayseri'nin Melikgazi ilçesinde 1 kişinin hayatını kaybettiği kavgaya karışan 2 sanık hakim karşısına çıktı. Mahkemede ifade veren sanıklar suçu birbirlerinin üzerlerine atmaya çalıştı.

20.08.2024 21:59
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Kavgada 1 kişiyi bıçakla öldüren sanıklar hakim karşısında

-Sanıklar suçu birbirlerinin üzerine atmaya çalıştı

KAYSERİ - Kayseri'nin Melikgazi ilçesinde 1 kişinin hayatını kaybettiği kavgaya karışan 2 sanık hakim karşısına çıktı. Mahkemede ifade veren sanıklar suçu birbirlerinin üzerlerine atmaya çalıştı.

Kayseri Adalet Sarayı 2. Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen duruşmaya, tutuklu sanıklar Alican U. ve Sibel Y., müştekiler ve taraf avukatları katıldı. Sanık Alican U., savunmasında; "Sokakta yürüdüğümüz esnada, tanımadığım bir şahıs arkamızdan küfretti ve elindeki sopa ile tehditler savurdu. Daha sonra yanımıza gelerek, bana elindeki sopayla vurdu. Yerden bulduğum sopa ile kendimi korumak için karşılık verdim. Kavgada ben de yaralandım. Olay yerinden uzaklaştıktan sonra yanımdaki Sibel Y., 'ağabey ben bıçakla vurdum' dedi. Polisler geldiğinde bizi gözaltına aldılar. Vicdanım rahat, ben bıçaklamadım" ifadelerini kullandı.

Sanık Sibel Y. ise maktulü daha önce 2-3 kez gördüğünü ancak tanımadığını iddia ederek, "Olay gecesi yanımda bıçak vardı. Alican U. benden bıçağı alarak maktule vurdu. Polisler gelmeden, beni ve çocuklarımı tehdit etti. ve 'sen üstleneceksin' dedi. Korkudan üzerime almak zorunda kaldım" dedi.

Maktulün müşteki yakınları, sanıklardan şikayetçi olduklarını belirterek, en ağır şekilde cezalandırılmalarını talep etti.

Birbirlerini suçlayan sanıklar, maktulü kendilerinin bıçaklamadığını öne sürdü. Tanıkların da dinlendiği duruşmada, mahkeme heyeti, sanık Alican U.'nun yurt dışı yasağı ile tahliyesine karar vererek, eksikliklerin giderilmesi için duruşmayı erteledi.

Olay

Yoğunburç Caddesi üzerinde iddiaya göre, Alican U. ve kız arkadaşı Sibel Y. ile yolda yürüyen Bayram Yıldırım arasında bilinmeyen bir sebepten tartışma çıktı. Tartışmanın kavgaya dönüşmesi üzerine Bayram Yıldırım, vücuduna isabet eden bıçak darbeleri ile ağır yaralandı. Haber verilmesi üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. İlk müdahalesinin ardından ambulansla Erciyes Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi'ne kaldırılan Bayram Yıldırım, yapılan müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti. Polis ekipleri tarafından yapılan çalışmalarda da Alican U. ve Sibel Y. ise yakalanarak gözaltına alındı.

Emniyetteki işlemleri tamamlanan Alican U. ve Sibel Y., adli tabiplikteki sağlık kontrollerinin ardından sevk edildikleri mahkeme tarafından tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Kaynak: İHA

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Son Dakika 3.Sayfa Kavgada 1 kişiyi bıçakla öldüren sanıklar hakim karşısında - Son Dakika

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