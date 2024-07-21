Kavgaya karışan şahıs kovalamacayla yakalandı: O anlar kamerada - Son Dakika
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Kavgaya karışan şahıs kovalamacayla yakalandı: O anlar kamerada

Kocaeli'nin Derince ilçesinde kavgaya karışan ve polisi görünce kaçmaya çalışan şahıs, kovalamaca sonucu yakalandı. Olay anları cep telefonu kamerasına yansıdı. Alkollü oldukları iddia edilen şahıslar arasında çıkan tartışma kavgaya dönüştü. Polis ekipleri hızlı müdahaleyle olayı kontrol altına aldı. Şahıslar emniyete götürüldü.

21.07.2024 23:43
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Kavgaya karışan şahıs kovalamacayla yakalandı: O anlar kamerada

KOCAELİ - Kocaeli'nin Derince ilçesinde kavgaya karışıp, polisi görünce olay yerinden kaçmaya çalışan şahıs kovalamaca sonucu yakalandı. Bu anlar saniye saniye cep telefonu kamerasına yansıdı.

Olay, dün akşam saatlerinde Yavuz Sultan Selim Mahallesi'nde meydana geldi. Alkollü oldukları iddia edilen şahıslar arasında çıkan tartışma kısa sürede büyüyerek, kavgaya dönüştü. Olayı gören vatandaşların 112 Acil Çağrı Merkezine yaptıkları ihbar üzerine adrese polis ekipleri sevk edildi. Polis, şahıslardan bazılarını olay yerinde kelepçeledi, kaçanların ise peşine düştü. Kaçan bazı şahıslar kovalamacanın ardından yakalandı. Polis ekiplerinin hızlı müdahalesiyle olay daha fazla büyümeden sonlandı.

Olaya karışan şahıslar emniyete götürüldü.

Öte yandan, vatandaş kamerasına yansıyan görüntülerde 2 şahsa kelepçe takıldığı, kaçan bir şahsın da polis tarafından kovalandığı anlar yer aldı.

Kaynak: İHA

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