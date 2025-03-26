Kavgayı ayıran esnaf kulağından ısırıldı - Son Dakika
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Kavgayı ayıran esnaf kulağından ısırıldı

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Isparta'da kavgayı ayırmaya çalışan esnaf Mustafa Turan, saldırganın ısırığıyla karşılaştı.

26.03.2025 12:15
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Kavgayı ayırmak isterken kulağından ısırıldı

-Sopalı saldırganı durdurmak isterken araya giren esnaf kulağından ısırıldı, şikayetçi olmadı

Kavga anları vatandaşların cep telefonuna saniye saniye yansıdı

Kulağından ısırılan Mustafa Turan:

" bana da vurmasın diye onu yere yatırmaya çalışırken kulağımı ısırdı"

ISPARTA - Isparta'da yabancı uyruklu bir şahıs ile akaryakıt çalışanı arasında başlayan tartışma, kısa sürede kavgaya dönüştü. Elindeki demir sopayla çevredekilere de saldırmaya başlayan şahsı durdurmak isteyen esnaf Mustafa Turan, olaya müdahale ettiği sırada kulağından ısırıldı. Olay anını anlatan Turan, "Herkese vurmasın diye onu yere yatırmaya çalışırken boynundan tuttum, o sırada kulağımı ısırdı ve uzun bir süre ısırmaya da devam etti. Olayın daha da büyümemesi için şikayetçi olmadım" dedi.

Olay, geçtiğimiz gün akşam saatlerinde Sanayi Mahallesi 3241 Sokak üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, cadde üzerinde bulunan bir akaryakıt istasyonunda duran yabancı uyruklu şahıs, henüz bilinmeyen bir nedenle pompacı ile tartışmaya başladı. Tartışmanın kavgaya dönüşmesi üzerine çevredeki esnaf da olaya müdahil oldu. O anlar, çevredeki vatandaşların cep telefonu kameralarına yansıdı. Görüntülerde, elinde demir sopa bulunan yabancı uyruklu şahsın çevredeki vatandaşlara saldırdığı anlar yer aldı.

"Şahsı boynundan tutarak yere yatırırken kulağımı ısırdı"

Kavgayı ayırmak isteyen esnaf Mustafa Turan, yaşananları anlatarak, "Bir şahıs arabasından demir bir sopa çıkardı ve herkese vurmaya başladı. O esnada dükkanımdaydım, kavgayı görünce ayırmak için gittim. Elindeki sopayla herkese saldırıyordu, ben de araya girdim ve bana da vurmasın diye onu yere yatırmaya çalıştım. O sırada boynundan tutarak yere yatırırken biranda kulağımı ısırdı. Bir süre ısırmaya devam etti, kendimi savunmak için vurduğumda yere düştü. Sonrasında esnaf araya girerek bizi ayırdı. O an şahıs olay yerinden hızla kaçarak uzaklaştı" dedi.

Esnaf Mustafa Turan, konuyla ilgili şikayetçi olmadığını da sözlerine ekledi.

Kaynak: İHA

Mustafa Turan, Güvenlik, Isparta, 3-sayfa, Yaşam, Kavga, Son Dakika

Son Dakika 3.Sayfa Kavgayı ayıran esnaf kulağından ısırıldı - Son Dakika

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