Kavşakta Motosiklet-Otomobil Kazası

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Motosiklettekileri yola savuran kaza kamerada

Otomobil ile motosikletin çarpışması sonucu motosiklette bulunan 3 kişiden 2'si yaralandı

ANTALYA - Antalya'nın Manavgat ilçesinde motosikletle otomobilin kavşakta çarpışması sonucu, motosiklette bulunan 3 kişiden 2'si yaralandı. Kaza anı güvenlik kamerasına yansırken, çarpma şiddetiyle motosikletteki 2 kişinin yola savrulduğu görüldü.

Kaza, Şelale Mahallesi Remzi Güven Caddesinde yaşandı. Edinilen bilgiye göre, Atalay Ö'nün 07 LAH 09 plakalı otomobille, Eda N. Ç'nin kullandığı 07 AZA 386 plakalı motosiklet çarpıştı. Güvenlik kamerasına saniye saniyesine yansıyan kazada, motosiklette bulunan 3 kişiden 2 tanesi havaya fırlarken, 1 kişi de motosikletin altında kaldı. Kazada yaralanan motosiklet sürücüsü Eda N. Ç. ve motosikletin altında kalan İla S., sağlık ekiplerinin olay yerindeki müdahalesinin ardından ambulansla hastaneye kaldırıldı.