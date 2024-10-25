Kavşakta Otomobil-Motosiklet Çarpıştı

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Otomobil ile motosiklet çarpıştı: 1 yaralı

ISPARTA - Isparta'nın Yalvaç ilçesinde kavşağa kontrolsüz giriş yapan otomobil ile motosikletin çarpışması sonucu meydana gelen kazada 1 kişi yaralandı.

Kaza, Isparta'nın Yalvaç ilçesi öğretmen Ramazan Tosun Türkoğlu kavşağında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, yeni sanayi istikametinden ilçe merkezine seyir halinde olan Metin Oktay Ö. idaresindeki motosiklet ile İlyas K. idaresindeki 77-LS-KZ yabancı plakalı Mercedes marka otomobil ile çarpıştı. Çarpışmanın şiddeti ile motosiklet sürücüsü savrularak yaralandı. Kazayı gören çevredeki vatandaşlar durumu 112 Acil Çağrı Merkezine bildirdi. İhbarla birlikte bölgeye sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Yaralı motosiklet sürücüsü sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından Yalvaç Devlet Hastanesine kaldırıldı. Olay yeri inceleme ekiplerinin yaptığı çalışmaların ardından kazaya karışan araçlar çekiciler yardımıyla bulundukları yerden kaldırıldı.

Ekipler tarafından kaza ile ilgili inceleme başlatıldı.