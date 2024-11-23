Kavşit İlkokulu\'nda Tohum Kalem Etkinliği

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Aydın'ın Çine ilçesi Kavşit İlkokulu öğrencileri jandarma ekipleri tarafından kendilerine hediye edilen tohum kalemleri toprakla buluşturdu.

Aydın'ın Çine ilçesi Kavşit İlkokulu öğrencilerine çevre bilinci kazandırmak ve ağaç sevgisini aşılamak amacıyla jandarma ekipleri tarafından etkinlik düzenlendi. Çevre, Doğa ve Hayvanları Koruma Timi tarafından organize edilen etkinlikte öğrencilere üzerinde bitki tohumları bulunan ve öğrencilerin toprağa ekebileceği tohum kalemler hediye edildi. Öğrenciler, çevre bilincinin küçük yaşlarda kazandırılması için ideal bir araç olarak öne çıkan kalemleri toprakla buluşturarak, doğanın bir parçası olmanın keyfini yaşadı. Kavşit İlkokulu öğretmenleri ve öğrencileri, anlamlı etkinlik sayesinde çevreye duyarlı bireyler olarak yetişeceklerini belirterek, doğa sevgisinin ağaç dikme alışkanlığına dönüşmesini umut ettiklerini ifade etti. - AYDIN