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Kayak merkezinde mahsur kalan 67 kişi kurtarıldı

Kayak merkezinde mahsur kalan 67 kişi kurtarıldı

Bolu Kartalkaya Kayak Merkezi'nde telesiyej ve teleskilerin arızalanması sonucu mahsur kalan 67 kişi, metrelerce yükseklikte iplere bağlanarak kurtarıldı. İhbar üzerine bölgeye sevk edilen Jandarma, AFAD ve Dağ Arama Kurtarma ekipleri, 2 buçuk saat süren çalışmanın ardından vatandaşları aşağıya indirdi. Elektrik arızası giderilerek sistem yeniden çalıştırıldı.

03.02.2024 20:22
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Kayak merkezinde metrelerce yükseklikte mahsur kalan 67 kişi kurtarıldı

BOLU - Bolu Kartalkaya Kayak Merkezi'nde telesiyej ve teleskilerin arızalanması sebebiyle aralarında çocuklarında olduğu 67 kişi mahsur kaldı. Metrelerce yükseklikte bulunan vatandaşlar, 2 buçuk saat sora kurtarıldı.

Bugün saat 13.35 sıralarında Bolu Kartalkaya Kayak Merkezi'nde telesiyej ve teleskilerin arızalanması sebebiyle aralarında çocuklarında bulunduğu 67 vatandaş mahsur kaldı. İhbar üzerine bölgeye Jandarma ekipleri AFAD ve Dağ Arama Kurtarma ekipleri sevk edildi. Metrelerce yükseklikte bulunan vatandaşlar, ekiplerin çalışmasıyla iplere bağlanarak 2 buçuk saatin ardından aşağıya indirildi. Vatandaşlar bölgeye gelen sağlık ekipleri tarafından da ilk muayeneleri yapıldı. Saat 16.00 sıralarında elektrik arızası giderilerek sistem yeniden çalıştırıldı.

Kaynak: İHA

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