Kayak Merkezinde Yaralanan Şahıs Hastaneye Kaldırıldı

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Kayak yaparken yaralanan şahıs ekipler tarafından hastaneye ulaştırıldı

KASTAMONU - Ilgaz Dağı'ndaki Yurduntepe Kayak Merkezi'nde kayak yaptığı sırada yaralanan şahıs, UMKE ve JAK ekiplerinin müdahalesiyle bulunduğu yerden alınarak hastaneye kaldırıldı.

Kastamonu ve Çankırı sınırlarında kalan Ilgaz Dağı Milli Parkında bulunan Yurduntepe Kayak Merkezine arkadaşı ile birlikte kayak yapmak için giden A.Ö., pistte arkadaşına çarptı. Çarpışmanın etkisiyle yaralanan A.Ö. için tahliye çalışması başlatıldı. Ilgaz Dağı Yurduntepe Kayak Merkezi'nde görev yapan Ulusal Medikal Kurtarma Ekibi (UMKE), yaralanan A.Ö.'ye, Kastamonu İl Jandarma Komutanlığı bağlı Jandarma Arama Kurtarma ekiplerine ait kar motoru ile ulaştı. Daha sonra sedye ile ambulansa ulaştırılan A.Ö. Kastamonu Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı.