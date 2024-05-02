Kayaköy'de yürüyüşte düşen İngiliz turist hastaneye kaldırıldı

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Kayaköy'de yürüyüşte düşen ve yaralanan İngiliz turist hastaneye kaldırıldı

MUĞLA - Muğla'nın Fethiye ilçesinde Kayaköy'de yürüyüşe çıkan İngiliz turist Deborah Carol Wilshire, patika yolda yürürken düşmesi sonrası yaralandı.

112 Acil Çağrı Merkezine yapılan ihbar sonrası Fethiye Kayaköy Suncity Otel tarafındaki patika yol Üzerinde bir kişinin düştüğü ve ambulans talep edildi. Olay yerine Ölüdeniz 112 Acil Sağlık Hizmetleri ve Ölüdeniz ATV UMKE ve Jandarma personeli sevk edildi.

Ambulans girişi bulunmayan bölgeye hareket eden Ölüdeniz ATV UMKE ekibi düşen vatandaşa ulaştı. UMKE ekibinin yaptığı ilk kontrolde İngiliz turist Deborah Carol Wilshire'nin ayaklarında kırık olabileceği değerlendirildi. İngiliz turist UMKE ve Jandarma ekiplerin elde sedye ile taşıması sonrası yolda bekleyen ambulansa teslim edildi ve Fethiye Devlet Hastanesine sevk edildi.