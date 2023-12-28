Kayalık alanda sıkışan karaca için ekipler seferber oldu

KASTAMONU - Kastamonu'nun Cide ilçesinde dere yatağına düşerek kayalık alanda sıkışan karaca, jandarma ve belediye ekiplerinin çanalarıyla kurtarıldı.

Edinilen bilgiye göre, Cide'de belediye çalışanı Emrullah Duru ve Melih Yıldırım, mesai mıntıkasında gözlem yaptığı sırada dere yatağındaki kayalık alana bir karacanın sıkıştığını gördü. Belediye çalışanlaeı durumu 112 Acil Çağrı Merkezine bildirdi. Emrullah Duru ve Melih Yıldırım, dere yatağına inerek sıkıştığı kayalıklardan kurtardı. Karaca, dere yatağından alınarak güvenli bir alana kadar taşındı. Burada jandarma ekiplerince koruma altına alınan karaca, Doğa Koruma ve Milli Parklar Kastamonu İl Şube Müdürlüğü ekiplerine teslim edildi.