Kayalıklarda mahsur kalan doktor JAK ekiplerince kurtarıldı - Son Dakika
Üye Girişi
3.Sayfa

Kayalıklarda mahsur kalan doktor JAK ekiplerince kurtarıldı

Kayalıklarda mahsur kalan doktor JAK ekiplerince kurtarıldı

Isparta'da snowboard yaptığı sırada kayalıklarda mahsur kalan doktor, JAK ekipleri tarafından kar motosikleti ile kurtarıldı. Jandarma Arama Kurtarma ekiplerinin ihbar üzerine harekete geçmesiyle doktor, 1 saatlik çalışma sonucunda kurtarıldı. Sağlık ekipleri tarafından ilk müdahalesi yapılan doktorun sağlık durumu iyi.

24.02.2024 22:40
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Kayalıklarda mahsur kalan doktor JAK ekiplerince kurtarıldı

ISPARTA - Isparta'da snowboard yaptığı esnada kayalıklarda mahsur kalan doktor, JAK ekiplerince kar motosikleti ile kurtarıldı.

Olay, Isparta Davraz Kayak Merkezi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre arkadaşları ile birlikte snowboard yapmaya gelen Anıl Eren isimli doktor, snowboard yaptığı esnada kayalıklarda mahsur kaldı. Durumu fark eden arkadaşlarının Jandarma Arama Kurtarma ekiplerine ihbarda bulundu. İhbar üzerine harekete geçen JAK ekipleri doktoru mahsur kaldığı yerden 1 saatlik çalışma sonucu kurtardı. Kar motosikleti ile ambulansa götürülen doktora Sağlık ekipleri tarafından ilk müdahalesi yapıldı.

Öte yandan doktor Anıl Eren'in sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.

Kaynak: İHA

Isparta, Acil Durum, 3.Sayfa, Spor, Güncel, Son Dakika

Son Dakika 3.Sayfa Kayalıklarda mahsur kalan doktor JAK ekiplerince kurtarıldı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?


Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda |  Reklam |  İletişim |  Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 24.02.2024 23:18:15. #1.12#
SON DAKİKA: Kayalıklarda mahsur kalan doktor JAK ekiplerince kurtarıldı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement