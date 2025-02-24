Kayalıkta mahsur kalan 17 oğlak kurtarıldı
MARDİN - Mardin'in Midyat ilçesinde dağlık arazideki kayalıklarda mahsur kalan 17 itfaiye ekipleri tarafından kurtarıldı.
Midyat ilçesine bağlı kırsal Taşlıburç Mahallesi'nde dağlık arazide sahibi tarafından otlatılmaya götürülen 17 oğlak, kayalık alanda mahsur kaldı. Çoban, oğlakların mahsur kaldığını 112 Acil Çağrı Merkezine bildirilmesi üzerine bölgeye itfaiye ekibi sevk edildi. Oğlaklar, itfaiye erlerinin yürüttükleri titiz çalışma sonucunda kayalık alandan kurtarılarak sahibine teslim etti.
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