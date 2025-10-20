Kaybolan 13 Yaşındaki Kız Bulundu

İzmir'in Kiraz ilçesinde kaybolan 13 yaşındaki kız çocuğu, ekiplerin çalışmaları sonucu sağ salim bulundu. Sağlık durumunun iyi olduğu öğrenilen çocuğun, ailesinden izinsiz olarak bir arkadaşıyla geziye çıktığı, daha sonra ise korktuğu için evinin yakınlarında saklandığı belirtildi.

Olay, Cumartesi günü saat 22.00 sıralarında Kiraz ilçesine bağlı kırsal Haliller köyünde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, 13 yaşındaki B.H. isimli kız çocuğu, ailesiyle birlikte Haliller Köyü İlkokulu bahçesinde düzenlenen bir düğüne katıldı. Bir süre sonra kızlarını okul bahçesinde göremeyen aile, çevrede arama yapmaya başladı. Ancak B.H'ye ulaşamayan aile, durumu jandarma ekiplerine bildirdi. İhbar üzerine olay yerine gelen ekipler, okul çevresindeki güvenlik kamerası görüntülerini incelemeye aldı. Kamera kayıtları ve vatandaşlardan gelen ihbarlar doğrultusunda yapılan çalışmalar sonucu, kayıp B.H jandarma ve AFAD ekipleri tarafından evinin yakınlarında sağ salim bulundu. Yapılan kontrollerde sağlık durumunun iyi olduğu belirlenen B.H'nin, ailesinden izinsiz olarak bir arkadaşıyla gezmeye çıktığı daha sonra korktuğu için bir süre evine yakın bölgede saklandığı öğrenildi. - İZMİR