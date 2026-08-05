Kaybolan 15 Küçükbaş Hayvan Bulundu

Çanakkale'nin Bayramiç ilçesinde kaybolan 15 küçükbaş hayvan jandarma ekiplerince ormanlık alanda bulunarak sahibine teslim edildi.

Çanakkale İl Jandarma Komutanlığı ekipleri bir hafta önce Bayramiç ilçesine bağlı Ağaçköy köyünde 112 Acil Çağrı Merkezi'ne gelen kayıp hayvan ihbarı üzerine harekete geçti. Bayramiç İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri tarafından Ağaçköy köyünde İsmail Eroğlu'na ait 15 küçükbaş hayvanı bulmak için 3 Asayiş Timi, 9 personelle arama çalışması başlattı. Ekiplerin titiz çalışma ve aramalar sonucunda İsmail Eroğlu'na ait küçükbaş hayvanlar yaklaşık 2 kilometre uzaklıktaki ormanlık alanda bulundu. 15 küçükbaş hayvan sahibine teslim edildi.