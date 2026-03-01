Kaybolan 86 Yaşındaki Adam Bulundu - Son Dakika
Kaybolan 86 Yaşındaki Adam Bulundu

Kaybolan 86 Yaşındaki Adam Bulundu
01.03.2026 08:33
Aydın'da kaybolan Alzheimer hastası Ahmet Balkanlı, yaralı halde İkizdere Barajı yakınında bulundu.

Aydın'ın İncirliova ilçesinde kaybolan 86 yaşındaki Alzheimer hastası Ahmet Balkanlı, uzun süren arama çalışmalarının ardından İkizdere Barajı yakınlarındaki sarp arazide yaralı halde bulundu. Yaşlı adam, gece yarısı bulunduğu dağlık alandan AFAD ve jandarma ekiplerinin çalışmasıyla sedye ile indirilerek sağlık ekiplerine teslim edildi.

Edinilen bilgiye göre, İncirliova'da yaşayan 86 yaşındaki Ahmet Balkanlı'nın evden ayrıldığını fark eden yakınları, çevrede yaptıkları aramalara rağmen yaşlı adama ulaşamayınca 112 Acil Çağrı Merkezi'nden yardım istedi. İhbar üzerine bölgeye AFAD ve jandarma ekipleri sevk edildi.

Gece saatlerinde başlatılan arama çalışmalarında ekipler, İncirliova'dan Dereağzı Mahallesi'ne kadar yaşlı adamın gidebileceği güzergahlar ve çevresinde arama yaptı. Tüm çalışmalara rağmen sonuç alınamayınca ekipler, arama faaliyetlerini İkizdere Barajı çevresindeki sarp arazide yoğunlaştırdı. Termal kameralı dronla yapılan tarama sonucunda yaşlı adamın yamaç arazide olduğu tespit edildi.

Bölgeye ulaşan AFAD ve jandarma ekipleri, kurdukları sistemle Ahmet Balkanlı'yı sedyeye alarak bulunduğu noktadan güvenli şekilde indirdi. Vücudunda yaralar olduğu öğrenilen yaşlı adam, olay yerinde hazır bekleyen sağlık ekiplerine teslim edilerek hastaneye kaldırıldı. - AYDIN

Kaynak: İHA

Güvenlik, 3. Sayfa, İkizdere, Aydın, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Kaybolan 86 Yaşındaki Adam Bulundu - Son Dakika

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
09:39
İran Genelkurmay Başkanı Abdurrahim Musevi öldürüldü
İran Genelkurmay Başkanı Abdurrahim Musevi öldürüldü
08:30
Trump’tan İran’ın “tarihi operasyon“ tehdidine ilk yanıt
Trump'tan İran'ın "tarihi operasyon" tehdidine ilk yanıt
08:23
Hamaney’in ölümü sonrası halk intikam yeminleri ediyor Kendilerini yumruklayarak ağıt yaktılar
Hamaney'in ölümü sonrası halk intikam yeminleri ediyor! Kendilerini yumruklayarak ağıt yaktılar
08:09
Hamaney’in ölüm haberini gözyaşları içinde duyurdu
Hamaney'in ölüm haberini gözyaşları içinde duyurdu
07:42
İran’da Hamaney’in ölümü sonrası İmam Rıza Türbesi’ne “siyah sancak“ çekildi
İran'da Hamaney'in ölümü sonrası İmam Rıza Türbesi'ne "siyah sancak" çekildi
07:35
İran yeni saldırı dalgası başlattı, Tel Aviv’de sirenler çalıyor
İran yeni saldırı dalgası başlattı, Tel Aviv'de sirenler çalıyor
SON DAKİKA: Kaybolan 86 Yaşındaki Adam Bulundu - Son Dakika
