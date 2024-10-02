Kaybolan Adam 8 Saat Sonra Bulundu - Son Dakika
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Kaybolan Adam 8 Saat Sonra Bulundu

Kaybolan Adam 8 Saat Sonra Bulundu

Avcılar'da kaybolan Dursun Uçan, 8 saat sonra Başakşehir'de ağaçlık alanda bulundu.

02.10.2024 22:32
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Avcılar'da evden çıkıp babasına canlı konum attıktan sonra kaybolan ve aracında kan izlerine rastlanan adam, arama kurtarma çalışmaları sonucu Başakşehir'de ağaçlık alanda sağ olarak bulundu.

Edinilen bilgiye göre, sabah 31 AGY 930 plakalı aracıyla evden çıkan ve Başakşehir Şamlar Mahallesi'ne gelen Dursun Uçan (33), babasına canlı konum attıktan sonra kayboldu. Ailenin kayıp başvurusunun ardından polis çalışma başlatmış ve polis, AFAD, itfaiye ekipleri arama kurtarma çalışması başlatTI. Köpek ve dron yardımıyla bölgede arama kurtarma çalışma başlatan ekipler, Sazlı Dere etrafını didik didik aradı. 8 saat süren çalışmalar sonrasında Dursun Uçan, aracından 4 kilometre uzakta arama çalışmalarına katılan arkadaşı tarafındın bulundu. Uçan, ilk müdahalenin ardından tedbir amaçlı ambulansla hastaneye kaldırıldı.

Dursun Uçan'ı bulan Kadir Çiftçi isimli vatandaş, "O yol kenarında yürüyordu, biz eve gidiyorduk. O esnada Dursun abiyi fark ettik. Hemen peşinden koştuk, üstü başı yırtılmıştı ve üzerinde kan vardı. Yaklaşık 4 kilometre uzakta bulduk kendisini. Kendisinin arandığının farkında değildi muhtemelen, zaten kendinde değildi. Ambulansa aldılar ama sağlık durumunun nasıl olduğunu bilmiyorum" dedi.

Polisin olayla ilgili incelemesi sürüyor. - İSTANBUL

Kaynak: İHA

Yerel Haberler, Başakşehir, Güvenlik, Avcılar, 3-sayfa, Sağlık, Hukuk, Suç, Son Dakika

Son Dakika 3.Sayfa Kaybolan Adam 8 Saat Sonra Bulundu - Son Dakika

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