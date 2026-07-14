Kaybolan Alzheimer Hastası Kadın Bulundu

Samsun'un Atakum ilçesinde gece saatlerinde kaybolan alzaymır hastası kadın, jandarma ve AFAD ekiplerinin yürüttüğü arama çalışmaları sonucu evinden yaklaşık 10 kilometre uzaklıkta sağ olarak bulundu.

Atakum ilçesinin kırsal mahallesi olan Erikli Mahallesi'nde yaşayan 80 yaşındaki alzaymır hastası Melahat Kol, gece saat 03.00 sıralarında kayboldu. İhbar üzerine bölgede Jandarma ve AFAD ekipleri tarafından geniş çaplı arama çalışması başlatıldı. Ekiplerin titiz çalışmaları sonucu Melahat Kol, bugün saat 13.00 sıralarında evinden yaklaşık 10 kilometre uzaklıkta sağ olarak bulundu. Sağlık durumu iyi olduğu öğrenilen yaşlı kadının kontrollerinin ardından ailesine teslim edildi. - SAMSUN