Kaybolan Alzheimer Hastası Kadın Bulundu

Aydın'ın Çine ilçesinde kaybolan 86 yaşındaki Alzheimer hastası kadın, ekiplerin arama çalışmasının ardından sağ olarak bulundu.

Edinilen bilgiye göre, 112 Acil Çağrı Merkezi'ne Çine ilçesi Alabayır Mahallesi'nde yaşayan Alzheimer hastası Fatma Çınar'ın (86) kaybolduğu ihbarı yapıldı. İhbar üzerine bölgeye jandarma, sağlık ve AFAD ekipleri sevk edildi. Mahalle ve çevresinde başlatılan arama çalışmalarında yaşlı kadın gece saatlerinde sağ olarak bulundu. Sağlık ekiplerine teslim edilen Fatma Çınar'ın ilk kontrolleri olay yerinde yapılırken, sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.