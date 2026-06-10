Kaybolan Çoban 8 Kilometre Uzaklıkta Bulundu

Siirt'in Şirvan ilçesinde dün kaybolan çoban, yaklaşık 8 kilometre uzaklıktaki yaylada ekiplerce sağ bulundu.

Alınan bilgilere göre, 9 Haziran günü saat 23.05'te 112 Acil Çağrı Merkezi'ne gelen ihbarda Şirvan ilçesi Sit Mahallesi kırsalında çobanlık yapan Metin Dizek'ten (33) öğle saat 12.30'dan itibaren haber alınamadığı bildirildi. Yakınlarının kendi imkanlarıyla yaptığı aramalardan sonuç alınamaması üzerine bölgeye AFAD, jandarma, jandarma asayiş komando timleri, UMKE ve güvenlik korucuları sevk edildi. Gece boyunca sürdürülen arama ve tarama çalışmalarının ardından Dizek, kaybolduğu noktadan yaklaşık 8 kilometre uzaklıktaki Bacavan Yaylası'nda bulundu. Sağ olarak bulunan Dizek'in yorgun ve bitkin olduğu öğrenilirken, sağlık durumunun iyi olduğu belirtildi. Arama çalışmalarına katılan ekipler ve vatandaşlar, başarılı operasyonun ardından rahat bir nefes aldı. - SİİRT