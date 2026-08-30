Kaybolan Emrah Orhan Bitkin Halde Bulundu - Son Dakika
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Kaybolan Emrah Orhan Bitkin Halde Bulundu

Kaybolan Emrah Orhan Bitkin Halde Bulundu
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Adıyaman'da iki gündür kayıp olan Emrah Orhan, bitkin halde bulundu ve hastaneye kaldırıldı.

Adıyaman'ın Gölbaşı ilçesinde yaklaşık 2 gündür kayıp olan şahıs bitkin halde bulundu.

Edinilen bilgiye göre Gölbaşı ilçesine bağlı Harmanlı Beldesi Çakmak Köyünde ikamet eden Emrah Orhan'dan (39) yaklaşık 2 gündür haber alamayan yakınları durumu 112 Acil Çağrı Merkezine bildirdi. Kısa sürede harekete geçen jandarma ekiplerince köyde ve çevresinde incelemelerde bulunuldu. Jandarma ekiplerince yapılan çalışmalar neticesinde Emrah Orhan, köy yakınlarındaki Koca Boğan mevkiinde bitkin halde bulundu. Orhan, olay yerine gelen sağlık ekiplerince yapılan ilk müdahalenin ardından Gölbaşı Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Kaynak: İHA

Adıyaman, 3. Sayfa, Gölbaşı, Olaylar, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Kaybolan Emrah Orhan Bitkin Halde Bulundu - Son Dakika

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