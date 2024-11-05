Kaybolan Hayvanlar Jandarma Tarafından Bulundu

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Mersin'in Bozyazı ilçesinde ağıldan kaybolan çok sayıda küçükbaş hayvan, jandarma ekipleri tarafından 4 kilometre uzakta bulundu.

Alınan bilgiye göre, İlçeye bağlı Elmakuzu Mahallesinde bir ağılda bulunan 40 küçükbaş hayvan kayboldu. Hayvanların sahibi çevrede yaptığı aramadan bir sonuç alamayınca çalınmış olabileceği ihtimalini göz önünde bulundurarak jandarmaya haber verdi. Bölgeye giden jandarma ekipleri, kayıp hayvanları bulmak amacıyla harekete geçti. Bölgede geniş kapsamlı arama yapan ekipler, hayvanları ağıldan yaklaşık 4 kilometre uzakta buldu. Sürü, jandarma tarafından sahibine teslim edildi.

Hayvanları bulunan sahibi ekiplere teşekkür etti. - MERSİN