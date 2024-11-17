Kaybolan Kadın Bulundu

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Diyarbakır'ın Dicle ilçesinde dün kaybolan 42 yaşındaki kadın bulundu.

Edinilen bilgilere göre, ilçeye bağlı kırsal Baltacı Mahallesi'nde yaşayan ve akli dengesinin yerinde olmadığı belirtilen A.Y'den (42) dün öğle vaktinden itibaren haber alamayan yakınları durumu jandarmaya bildirdi. İhbar üzerine AFAD Diyarbakır İl Müdürlüğü ekipleri, bölgede arama çalışması başlattı. Jandarma ve vatandaşların katılımıyla yapılan aramalar sonucunda A.Y., bugün öğle saatlerinde köy kırsalında bulundu. Sağlık ekiplerince yapılan kontrolde durumunun iyi olduğu belirlenen A.Y., yakınlarına teslim edildi. - DİYARBAKIR