Kaygan yolda ticari taksi ile panelvan çarpıştı, Eskişehir\'de 3 kişi hafif yaralandı

Kaygan yolda ticari taksi ile panelvan çarpıştı, Eskişehir'de 3 kişi hafif yaralandıGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Eskişehir Tepebaşı'nda sağanak yağış nedeniyle kayganlaşan yolda ticari taksi ile panelvanın çarpışması sonucu 3 kişi hafif yaralandı. Yaralılar sağlık ekiplerince hastanelere kaldırılırken, polis kazayla ilgili inceleme başlattı.
Eskişehir'de sağanak yağış nedeniyle kayganlaşan yolda kontrolden çıkan ticari taksi ile panelvan aracın çarpışması sonucu 3 kişi hafif yaralandı.
Tepebaşı ilçesi Hoşnudiye Mahallesi İsmet İnönü-1 Caddesi üzerinde, sağanak yağış nedeniyle kayganlaşan zeminde sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği ticari taksi ile panelvan araç henüz belirlenemeyen bir nedenle çarpıştı. Kazada 3 kişi hafif şekilde yaralanırken, olay yerine sevk edilen sağlık ekipleri yaralıları hastanelere kaldırdı. Polis ekipleri kazayla ilgili inceleme başlattı.
Kaynak: İHA
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