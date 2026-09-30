Kaygan yolda ticari taksi ile panelvan çarpıştı, Eskişehir\'de 3 kişi hafif yaralandı

Eskişehir'de sağanak yağış nedeniyle kayganlaşan yolda kontrolden çıkan ticari taksi ile panelvan aracın çarpışması sonucu 3 kişi hafif yaralandı.

Tepebaşı ilçesi Hoşnudiye Mahallesi İsmet İnönü-1 Caddesi üzerinde, sağanak yağış nedeniyle kayganlaşan zeminde sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği ticari taksi ile panelvan araç henüz belirlenemeyen bir nedenle çarpıştı. Kazada 3 kişi hafif şekilde yaralanırken, olay yerine sevk edilen sağlık ekipleri yaralıları hastanelere kaldırdı. Polis ekipleri kazayla ilgili inceleme başlattı.