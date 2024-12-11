Kayınbiraderini öldüren enişte adliyede - Son Dakika
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Kayınbiraderini öldüren enişte adliyede

Kayınbiraderini öldüren enişte adliyede Aksaray'da kayınbiraderini tabancayla öldüren enişte adliyeye sevk edildi.

11.12.2024 23:05
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Kayınbiraderini öldüren enişte adliyede

AKSARAY - Aksaray'da kayınbiraderini tabancayla öldüren enişte adliyeye sevk edildi.

Olay, dün Taşpazar Mahallesi Şehit Yalçın Sevindi Caddesinde bulunan bir apartmanın 4. katında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, M.Y. isimli kadın, kocası R.Y. ile tartıştı. Daha sonra kadın evi terk edip baba evine gitti. Bunun üzerine R.Y., telefonla aradığı eşinin ailesiyle de tartıştı sonra da M.Y.'yi almak için evlerine geldi. Burada çıkan kavgada R.Y., belinde taşıdığı tabancayla kayınbiraderi Ümit Çelen'e (21), ateş etti. Yaralanan Çelen, kanlar içinde yere yığılırken, silah sesleri üzerine 112 Acil Çağrı Merkezine ihbarda bulunuldu. Olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık ekibi ağır yaralı olan Çelen'e ilk müdahaleyi evin içinde yaptı. Yaralı şahıs daha sonra ambulansla kaldırıldığı Aksaray Eğitim ve Araştırma Hastanesinde yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti. Gözaltına alınan enişte ise emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.

Kaynak: İHA

Yerel Haberler, Güvenlik, 3-sayfa, Aksaray, Hukuk, Suç, Son Dakika

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